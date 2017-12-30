РИАМО - 30 дек. Из-за проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре столицы будут недоступны парковки на некоторых улицах с 30 декабря, сообщается на сайте московского паркинга.

Ограничения будут введены с 30 декабря по 3 января из-за перекрытия движения по нескольким улицам и переулкам. В частности, пешеходными станут улица Петровские Линии, Рахмановский переулок, Неглинная улица, Крапивенский переулок, улица Ильинка, улица Варварка, Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск и часть Тверской улицы. Перекрытие движения в Сытинском переулке от Тверского бульвара до Большой Бронной улицы будет действовать до 22 января.

«В связи с ограничениями движения рекомендуем водителям заранее планировать маршруты в центр города на новогодние праздники, учитывая недоступность парковок на вышеуказанных улицах и переулках. Напоминаем, что все уличные парковки города с 31 по 8 января – бесплатны. Просим автовладельцев оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать опасных ситуаций для других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Полный список платных городских парковок можно посмотреть на карте парковок на сайте столичного паркинга, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в Москве 22 декабря, он продлится до 14 января. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти на улицах, бульварах и площадях города ежедневно. Главными местами, где пройдет праздник, станут Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер. Впервые своя фестивальная программа представлена на обновленном Садовом кольце.