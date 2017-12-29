РИАМО - 29 дек. Жители Подмосковья собрали более 5 тысяч подарков для детей, оставшихся без попечения родителей, сирот, для многодетных и нуждающихся семей в рамках акции «Добрая елка», говорится в сообщении пресс-службы фонда «Исток».

«Жители Московской области передали более 5 тысяч подарков, которые порадуют в праздничные дни ребят из социальных учреждений и общественных организаций нашего Подмосковья. Мы смогли объединить несколько тысяч жителей области, сердца которых открыты для добрых дел. Чудеса случаются с теми, кто в них верит! Я поздравляю всех с наступающим Новым годом, пусть сбудется все, о чем мечтаете», — сказала президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

С 15 по 24 декабря в торговых центрах Московской области ежедневно работали пункты приема, где жители могли оставить свои подарки. В этом году акция прошла уже во второй раз и расширила свою географию.

«Добрая елка» была установлена на 16 площадках торговых и развлекательных центров в Красногорске, Ивантеевке, Рошале, Лыткарине, Домодедове, Долгопрудном, Химках, Балашихе, Реутове, Одинцове, Клину, Электростали, Мытищах, Королеве и Котельниках», — уточняется в сообщении.

Все, что удалось собрать за время проведения акции, будет направлено в социальные учреждения и общественные организации Подмосковья. Подарки собирали жители Подмосковья для детей, оставшихся без попечения родителей, сирот, а также для многодетных и нуждающихся семей.