РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 дек. Министерство обороны РФ передало городскому округу Подольск 13 земельных участков в микрорайоне Кузнечики для строительства социальных объектов, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

«Правительство Московской области постановило включить 13 земельных участков общей площадью 249 300 квадратных метров в границы городского округа Подольск, которые раньше относились к министерству обороны. Им присвоили категорию «Земли населенных пунктов» и отнесли к соответствующей категории для строительства соцобъектов. Это значит, что на этой земле, где уже начали строить соцобъекты, в том числе школу, которая скоро будет сдана, не построят промышленных предприятий», – сказал сотрудник.

Ранее земли относились к категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения».

На пяти участках, согласно новому виду разрешенного использования, можно строить объекты дошкольного, начального и среднего образования, на двух – спортивные, по одному – стационарные объекты медобслуживания и коммунального обслуживания жилой застройки, и еще три – земельные участки общего пользования.