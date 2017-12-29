РИАМО - 29 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал ряд распоряжений о назначении на должности глав управ пяти районов: Левобережный, Западное Дегунино, Соколиная гора, Нагатинский Затон и Замоскворечье, соответствующие документы опубликованы на официальном сайте столичного градоначальника.

«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Ярцева Виктора Ивановича на должность главы управы района Левобережный города Москвы с заключением служебного контракта сроком на один год», - говорится в тексте распоряжения мэра.

На должность главы управы района Западное Дегунино назначена Оксана Молодецкая с заключением служебного контракта сроком на один год.

На должность главы управы района Соколиная гора назначен Александр Аксенов с заключением служебного контракта сроком по 4 января 2019 года.

Кроме того, на должность главы управы района Нагатинский Затон города Москвы с заключением служебного контракта сроком на один год назначена Ирина Джиоева.

На должность главы управы столичного района Замоскворечье с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы назначена Наталья Романова, при этом она освобождена от замещаемой должности главы управы района Якиманка.

Также в соответствии с распоряжением мэра с 4 января 2018 года Василий Олейник будет занимать должность первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы – руководителя контрактной службы.