РИАМО - 2 янв. Во вторник в Москве начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте, утвержденные в декабре столичной мэрией в целях оптимизации услуг по перевозке пассажиров.

Стоимость проезда по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте выросла на один рубль и теперь составляет 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году.

Билет «Единый» на 60 поездок со вторника стоит 1765 рублей вместо 1700 рублей, а безлимитный на 30 дней – 2075 рублей вместо 2000 рублей. Прежней осталась цена билета «Единый» на одну поездку – 55 рублей, билета ТАТ на одну поездку в зоне Б – 40 рублей.

На прежнем уровне также осталась стоимость льготных месячных билетов на городской транспорт для школьников и студентов: 380 рублей на метро и 250 рублей на наземном транспорте. Кроме того, для удобства учащихся ввели дополнительный льготный билет сроком действия три месяца. Трехмесячный проездной на метро для школьников и студентов стоит 1140 рублей, на наземном транспорте - 750 рублей.

Стоимость проезда в электричках Центральной пригородной пассажирской компании в столичном регионе не изменилась.

В целом в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменились в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции.