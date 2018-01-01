РИАМО - 1 янв. С подельника в Подмосковье автомобиль со штрафстоянки можно забирать бесплатно в течение первых суток.

Теперь срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется в сутках, и стоимость хранения взымается за каждые полные сутки. Ранее срок хранения задержанного автомобиля исчислялся в часах с момента его выгрузки на спецстоянке до момента возврата транспортного средства.

Вместе с тем водитель по-прежнему обязан оплатить другие расходы, связанные с перемещением его автомобиля на штрафстоянку, а именно: стоимость эвакуации и штраф за нарушение законодательства.