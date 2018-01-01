РИАМО – 1 янв. С понедельника в России изменились обозначения федеральных трасс, теперь буква «М» используется для трасс, соединяющих Москву со столицами других государств и субъектов РФ.

Изменения коснулись трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков». С понедельника они называются Р-21 «Кола» и Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель - граница с Республикой Белоруссия».

Отныне «Р» используется для дорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры, «А» — для дорог, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств, а также для дорог, соединяющих между собой трассы федерального значения.