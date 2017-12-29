РИАМО - 29 дек. На Тверской площади в Москве стартовал новогодний парад Дедов Морозов, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Новогодний парад проходит под торжественные барабанные ритмы. Участники в костюмах Дедов Морозов пройдут от Тверской площади до площади Революции.

Также в рамках необычного парада организован флешмоб «Обними Деда Мороза» - каждый желающий может подойти и обнять главного новогоднего персонажа.

Несколько сотен человек стали свидетелями новогоднего парада. Посмотреть на необычное праздничное мероприятие пришли не только москвичи, но и туристы, встречающие Новый год в столице России.

Парад проводят в Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», а 28 декабря в столице прошел четвертый парад Снегурочек.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» начался в Москве 22 декабря. В этом году он посвящен театру. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы идут на улицах, бульварах и площадях города ежедневно до 14 января. Главными местами праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер. Впервые своя фестивальная программа представлена на обновленном Садовом кольце.