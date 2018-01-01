РИАМО – 1 янв. С понедельника владельцы квартир и домов в Москве и Подмосковье будут платить более высокий налог на недвижимость, это связано с налоговой реформой и поэтапным повышением кадастровой стоимости жилья.

В столичном регионе объект недвижимости стоимостью до 10 миллионов рублей теперь облагается налогом по ставке в 0,1%. Для более дорогих квартир, стоимостью до 20 миллионов рублей, ставка возросла до 0,15%.

Не облагаются налогом квартиры площадью менее 20 квадратных метров, а также комнаты до 10 квадратных метров и жилье в частном секторе – до 50 квадратных метров.