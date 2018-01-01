РИАМО – 1 янв. С понедельника минимальный размер оплаты труда в России повысили до 85% от величины прожиточного минимума.

Минимальный размер оплаты труда влияет на величину зарплаты более 70 миллионов работающих россиян. МРОТ в России сравняется с прожиточным минимумом в 2019 году.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что необходимо добиваться роста реальных доходов граждан, а также увеличения пенсии. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечал, что у почти 2 миллионов россиян зарплаты не повышались в течение нескольких лет.