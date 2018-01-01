РИАМО – 1 янв. С понедельника в России проиндексированы на 4% зарплаты работников госучреждений, которые не охвачены «майскими» указами президента.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечал, что в стране у почти 2 миллионов человек зарплаты не повышались в течение нескольких лет.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что необходимо добиваться роста реальных доходов граждан, а также увеличения пенсии.

Так называемые майские указы президента были подписаны в 2012 году. Указы касались долгосрочной государственной экономической и социальной политики, строительства жилья, здравоохранения, национальной политики, развития Вооруженных сил, внешней политики и демографии.