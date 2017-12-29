РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 дек. До марта 2018 года в подмосковном Подольске планируют все мусоросборные площадки оборудовать контейнерами для раздельного сбора отходов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

С 2017 года Подольск участвует в пилотном проекте министерства экологии и природопользования Московской области по раздельному сбору мусора. В городе начали вести раздельный сбор отходов. В 2016 году установили 83 контейнера для сбора пластика, в 2017 – добавили 75 контейнеров на 25 площадках для сбора пластика, стекла, бумаги и картона. Всего в рамках «Дорожной карты» контейнерами для раздельного сбора мусора оборудовали 226 площадок, или 62%.

«Анализ данной работы, а также решения правительства Московской области определили задачи на ближайшую перспективу. Работы по заключению договоров на вывоз мусора в ИЖС и СНТ продолжат. До 1 марта 2018 года все мусоросборные площадки оборудуют контейнерами для раздельного сбора отходов, а также будут искать новые подходящие места для установки дополнительных мусорных контейнеров», – говорится в сообщении.

В 2018 году мобильные группы продолжат рейды по выявлению нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируется создать комиссию для проверок и административного производства по выполнению требований закона «О благоустройстве в Московской области».