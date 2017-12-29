РИАМО - 29 дек. Сотрудники полиции провели в Москве проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции в преддверии новогодних праздников, по итогам рейдов изъято свыше 200 тысяч литров поддельного спиртного, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В период с 11 по 25 декабря оперативники проверили более 200 предприятий розничной сети и три организации оптовой торговли алкогольной продукции. В результате мероприятий из незаконного оборота изъято более 200 тысяч литров алкогольной продукции на общую сумму более 20 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

По данным фактам возбудили четыре уголовных дела. К административной ответственности привлечено 53 лица.