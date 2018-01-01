РИАМО – 1 янв. С понедельника в Подмосковье упразднены три сельских поселения Орехово-Зуевского района, а входящие в их состав населенные пункты отнесены в подчинение городу Орехово-Зуево.

В частности, упразднены территориальные единицы Московской области – сельское поселение Верейское Орехово-Зуевского района, сельское поселение Демиховское Орехово-Зуевского района, сельское поселение Малодубенское Орехово-Зуевского района.

Одновременно с упразднением в административное подчинение городу Орехово-Зуево отнесли 36 сельских населенных пунктов, а именно поселки Барская Гора, Верея, Дорогали Вторые, Исаакиевское Озеро, Малиновские Луга, Озерецкий, Орловка, Пригородный, Приозерье, Прокудино, Снопок Новый, Снопок Старый, станции Поточино, Тополиный, Щучье Озеро, 1-го Мая, а также деревни Большая Дубна, Будьково, Войново-Гора, Демихово, Дровосеки, Кабановская Гора, Красная Дубрава, Малая Дубна, Нажицы, Нестерово, Никулино, Ожерелки, Плотава, Поточино, Сермино, Теперки, Трусово, Федорово, Щербинино и местечко Крольчатник.