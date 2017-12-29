РИАМО – 29 дек. Число безработных граждан в России выросло за минувшую неделю на 1,9%, рост безработицы зафиксирован в 76 регионах страны, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Численность безработных граждан в России с 20 по 27 декабря увеличилась на 1,9% и составляет 770,49 тысячи человек», - сообщается в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в республиках Тыва, Ингушетия, Адыгея, Чеченской Республике, Тульской, Псковской областях, Алтайском крае.

Также в 76 регионах было зафиксировано повышение уровня безработицы, наибольшее – в Магаданской, Архангельской, Костромской, Новгородской, Липецкой областях, Камчатском, Ставропольском краях, Республике Марий Эл, а также в Москве и Санкт-Петербурге.