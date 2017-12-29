РИАМО – 29 дек. Оперный певец Дмитрий Хворостовский стал человек года в сфере культуры и искусства по мнению большинства россиян, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Россияне назвали человека года среди отечественных деятелей науки, культуры и искусства. Первое место занял оперный певец Дмитрий Хворостовский, на второй строчке – режиссер Никита Михалков», - говорится в сообщении со ссылкой на фонд «Общественное мнение».

Далее в списке следуют писатель-сатирик Михаил Задорнов, актер Константин Хабенский, дирижер Валерий Гергиев, режиссер Карен Шахназаров. При этом 11% респондентов заявили на вопрос, что «таких нет», еще 73% затруднились с ответом.

Ранее по версии ВЦИОМ россияне назвали Константина Хабенского и Филиппа Киркорова актером и музыкантом года.

Хворостовский умер после продолжительной болезни 22 ноября в Лондоне в окружении своей семьи. Ему было 55 лет. Артист завещал похоронить часть своего праха в Москве, а часть – на родине в Красноярске.

В июне 2015 года у Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга. Он прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона и 25 августа того же года вернулся на сцену в Нью-Йорке, выступив в «Метрополитен-опере». В декабре прошлого года здоровье оперного баритона снова ухудшилось, и ему пришлось отменить все выступления.