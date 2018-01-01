РИАМО – 1 янв. С понедельника в России по инициативе президента Владимира Путина начинаются ежемесячные выплаты на рождение первенца.

Данная мера направлена на стимулирование рождаемости. Деньги будут выплачиваться с рождения ребенка и до достижения им возраста 1,5 лет.

Предположительно, пособием могут воспользоваться 47% молодых семей, мера поддержки увеличит доходы семьи на 20%. Средний размер выплаты в 2018 году составит 10,5 тысяч рублей ежемесячно. На эти цели в федеральном бюджете заложены 21,4 миллиарда рублей.

Также предусмотрены выплаты на второго ребенка из средств маткапитала. На эти цели потребуется 24,6 миллиарда рублей из федеральной казны.

Размер ежемесячных выплат из средств материнского капитала в Москве составит 14,2 тысячи рублей, в Подмосковье - 11,5 тысяч рублей.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют родители, ребенок которых рожден либо усыновлен после 1 января 2018 года и является гражданином РФ, а также при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в данном субъекте РФ.