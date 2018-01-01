РИАМО - 1 янв. С понедельника стоимость проезда в автобусах и троллейбусах в Подмосковье увеличилась в среднем на 4%.

Так, одна поездка по городу при оплате наличными подорожала на два рубля – с 46 до 48 рублей. Стоимость одной поездки при оплате с помощью банковской карты с бесконтактной технологией оплаты теперь составляет 32,92 рубля, до подорожания цена такой поездки была 31,65 рубля.

При оплате проезда в городском сообщении с использованием единой транспортной карты «Стрелка» стоимость поездки с первой по десятую с понедельника составляет 32,92 рубля (было 31,65), с 11-й по 20-ю поездку – 30,62 рубля (29,43), с 21-й по 30-ю – 28,31 рубля (27,22), с 31-й по 40-ю – 26,01 рубля (25), с 41-й по 50-ю - 23,7 рубля (22,79). Начиная с 51-й, поездки теперь обходятся в 21,4 рубля (ранее – 20,57 рубля).

Подорожала также оплата с использованием единой транспортной карты учащегося: поездки с первой по 35-ю теперь стоят 16,46 рубля против 15,83 рубля в прошлом году. Начиная с 36-й поездки учащийся платит 33 копейки (было 32). Аналогичным образом изменился тариф по льготной «Стрелке» для отдельной категории пенсионеров (военные пенсионеры и пенсионеры МВД) – с 15,83 рубля до 16,46 рубля за поездку.

В целом стоимость проезда по льготным картам составляет 50% от базового тарифа по карте «Стрелка».

Стоимость проезда в электричках Центральной пригородной пассажирской компании в столичном регионе не изменилась.