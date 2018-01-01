РИАМО – 1 янв. С понедельника федеральное правительство повысило денежные оклады российским военнослужащим по контракту и призыву.

Согласно правительственному постановлению, с 1 января 2018 года в 1,04 раза увеличены размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти предусмотрели ежегодную индексацию довольствия военнослужащих, на эти цели за три года направят 82 миллиарда рублей.