РИАМО - 1 янв. С понедельника в Подмосковье упразднено сельское поселение Степановское Ногинского района, а входящие в его состав 10 населенных пунктов перешли в подчинение городу Электросталь.

В мае 2017 года депутаты Мособлдумы единогласно приняли в трех чтениях законопроект об объединении с 1 января 2018 года сельского поселения Степановское Ногинского района и городского округа Электросталь. Соответствующее постановление в сентябре прошлого года подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С упразднением территориальной единицы «сельское поселение Степановское Ногинского района» в административное подчинение городу Электросталь отнесены следующие сельские населенные пункты: деревни Бабеево, Всеволодово, Есино, Пушкино, Степаново, поселки Случайный, Елизаветино, Новые Дома, Фрязево и село Иванисово.