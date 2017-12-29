РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 дек. В подмосковном Подольске в 2018 году планируют испытать мобильное приложение для заключения договоров на вывоз мусора и оплату услуг, им будут пользоваться мобильные группы во время проверок частного сектора, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Проект «Чистое Подмосковье» в рамках областной акции в Подольске проходил с августа 2017 года, в рейдах приняли участие шесть мобильных групп. В ходе рейдов совместно с государственными и общественными лесными инспекторами в лесном фонде нашли нарушения правил санитарной безопасности, о чем составили протоколы, провели разъяснительную работу с населением.

«Набранные обороты сбавлять нельзя. Мы планируем в качестве пилотного проекта в 2018 году попробовать мобильное приложение, с помощью которого собственники домов в частном секторе смогут заключать договоры на вывоз мусора на месте и оплачивать услуги с телефона», – сказал замглавы администрации Подольска по жилищно-коммунальному хозяйству Владислав Лукьяненко.

В результате проведения проекта «Чистое Подмосковье» в Подольске заключили 58 договоров с СНТ и 1 187 – с собственниками индивидуальных жилых домов. В период акции ограничили проезд к семи территориям несанкционированного сброса мусора. Городской округ Подольск вошел в группу лидеров в осеннем рейтинге чистоты, составленном Госадмтехнадзором Московской области.