РИАМО - 29 дек. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Подмосковью проверили 65 предприятий пищевой промышленности и продовольственной торговли на качество новогодних подарков и 14 предприятий-производителей кондитерских изделий и подарочных наборов, по результатам проверок с реализации сняли 19,5 килограммов кондитерских изделий, сообщается на сайте ведомства.

По результатам лабораторных исследований вся продукция соответствовала требованиям законодательства, однако в 53 объектах (82%) зафиксированы нарушения. В основном выявлены несоблюдение требований техрегламентов в части контроля за температурой и влажностью воздуха в складских помещениях и торговых залах, где осуществляется хранение и маркировка подарочных наборов, реализация кондитерских изделий с истекшим сроком годности.

«По результатам проведенных проверок специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области возбуждены 72 дела об административных правонарушениях. <…> Снято с реализации 19,5 килограммов кондитерских изделий с истекшим сроком годности, не имеющих маркировки о дате выработке, сроках годности, предприятии-изготовителе», - говорится в сообщении.

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении организаций, производящих и реализующих подарочные кондитерские наборы, продолжается.