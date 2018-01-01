РИАМО - 1 янв. С понедельника еще на 18 автобусных маршрутах в Подмосковье начали действовать льготы на проезд, в их числе 13 муниципальных маршрутов, четыре смежных межрегиональных маршрута и один межмуниципальный маршрут.

Ранее на данных маршрутах осуществлялись перевозки по нерегулируемым тарифам. Теперь проезд осуществляется по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляется социальная поддержка.

В частности, теперь возможность проезда льготников предусмотрена на смежных межрегиональных маршрутах №365 Чехов – Чепелево – Москва (метро «Южная»), №413 «Подольск (платформа «Кутузовская») – Москва (метро «Южная»), №430 Федюково – Москва (метро «Южная»), №480 Славково – Павловская Слобода – Москва (метро «Щукинская»), а также на новом межмуниципальном маршруте №50 Серпухов – Рудаково, который установлен по просьбам жителей.

В перечень также входят муниципальные маршруты: №7 станция «Люберцы» - проспект Гагарина - станция «Люберцы» (Люберцы); №8 микрорайон «Голландский квартал - магазин «Веста» - микрорайон «Голландский квартал» (Ивантеевка); №10 улица Мичурина – «Ашан» (Химки); №10 Петрушино - Видное (поликлиника) (Ленинский район); №11 микрорайон Новое Домодедово (улица Курыжова) – аэропорт «Домодедово» (Домодедово); №12 станция «Домодедово» - микрорайон Новое Домодедово (улица Курыжова) (Домодедово); №13 автовокзал «Коломна» – набережная (Коломна).

Также в этот перечень вошли следующие маршруты: №14 станция «Домодедово» – ЖК «Домодедово-Парк» (улица Творчества) (Домодедово); №19 МГУЛ – микрорайон №14 (Мытищи); №21 станция «Подольск» - улица Академика Доллежаля, дом 19 (Подольск); №33 Наро-Фоминск (поликлиника) – Нефедово (Наро-Фоминский городской округ); №44 Хованское – станция «Дедовск» - станция «Снегири» (Истра); №81 станция «Жаворонки» – станция «Одинцово» (Одинцовский район).