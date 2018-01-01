РИАМО – 1 янв. С понедельника по 72 маршрутам в 10 округах Москвы запустили автобусы без турникетов, в них пассажиры могут заходить в любые двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов в салоне.

Нововведение позволяет сократить время посадки пассажиров и помогает им экономить в среднем пять минут в пути. Преимущества бестурникетной системы оценят свыше миллиона горожан.

В перечень маршрутов, которые теперь работают без турникетов, вошли популярные у жителей направления. Они обеспечивают внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов. В частности, это полуэкспрессные и магистральные маршруты.

В общей сложности бестурникетными стали около 1,1 тысячи автобусов. Кроме того, по решению столичного руководства, в таком же режиме продолжают работать новые трехсекционные трамваи «Витязь-М»: входить во все двери можно на всех 10 маршрутах трамвайной сети на севере и северо-западе города.

В ЦАО турникеты отменили на маршрутах №144, №184, №275, №903, №904, №904к, № т63, № м7, № м10; в САО - №65, №70, №90, №167, №233, №677, №763, №774, №851, №904, №904к, № м10; в СВАО - №124, №605, №763, №774, №903.

В ВАО бестурникетными стали маршруты №3, №14, №223, №247, №716, №792, №841, №893; в ЮВАО - №209, №292, №841, №893, № т63, М7; в ЮАО - №28, №184, №203, №217, №220, №275, №289, №296, №298, №682, №690, №701, №711, №756, №761, №764, №826.

На юго-западе столицы без турникетов ходят автобусы №28, №103, №144, №642, №642к, №718, №720, №752, №767, №826, №848, №858, на западе - №103, №127, №144, №157, №157к, №272, №611, №642, №688, №718, №720, №720к, №732, №752, №767, №840, на северо-западе - №2, №253, №267, №687, №904, №904к, в новой Москве - №272, №611, №863, №891, №895, №895к.

На бестурникетных маршрутах усилен контроль за оплатой проезда, увеличен штат контролеров и количество валидаторов в автобусах. Столичные власти надеются на ответственное отношение москвичей к оплате проезда.