РИАМО - 1 янв. С понедельника в Москве увеличился размер социальных выплат пенсионерам, малообеспеченным семьям и другим категориям москвичей, большинство соцвыплат увеличились вдвое и более, всего повышение пенсий и соцпособий коснулось 2,2 миллиона жителей города.

Минимальная пенсия московским пенсионерам выросла с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей, или на 21%. Также значительно увеличился размер единовременных и ежемесячных выплат малообеспеченным семьям с детьми; многодетным семьям; семьям, воспитывающим детей-инвалидов; ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы; труженикам тыла; ветеранам труда; реабилитированным гражданам; героям СССР; героям РФ; полным кавалерам ордена Славы; героям Соцтруда; героям труда РФ и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы, а также вдовам и родителям всех героев; юбилярам супружеской жизни; долгожителям в возрасте 101 года и старше; почетным гражданам Москвы.

В частности, размер ежемесячного пособия на ребенка теперь составляет от 4 до 15 тысяч рублей, увеличившись в 2-6,25 раза. В наибольшей степени увеличение пособия коснулось детей в возрасте до трех лет у одиноких матерей, жен военнослужащих по призыву, у родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов. При этом введены единые размеры пособий на детей в возрасте до полутора и от полутора до трех лет.

Компенсационные выплаты многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами или родителями-инвалидами, ежемесячные выплаты ветеранам войны, труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным гражданам увеличились в два раза. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, введено новое пособие - ежегодная компенсационная выплата в размере 10 тысяч рублей на приобретение комплекта детской одежды (школьной формы) для посещения занятий на период обучения.

Единовременная выплата юбилярам супружеской жизни увеличилась от 10 до 17 тысяч рублей, то есть в 2-2,2 раза. Размер ежемесячной выплаты героям увеличен на 9 тысяч рублей, их вдовам и родителям - на 7 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты лицам в возрасте 101 года и старше повысился на 5 тысяч рублей и составляет 15 тысяч рублей.

Кроме того, введены соцвыплаты для пенсионеров - народных и заслуженных артистов СССР, РСФСР и России. Размер выплаты составляет 30 тысяч рублей в месяц.