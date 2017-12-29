РИАМО - 29 дек. Проект «Подари библиотеке книгу» по созданию уголков национальной литературы планируют реализовать в Подмосковье, сообщается на сайте региональной общественной организации «Татарский национальный центр Московской области» (ТНЦ МО).

Так, на заседании совета Татарского национального центра Подмосковья рассмотрели вопрос «Об участии в комплектовании общедоступных библиотек Московской области татарской литературой» для создания уголков национальной литературы. Организация и раньше оказывала поддержку муниципальным библиотекам региона. Вопрос комплектования библиотек книгами национальных авторов сегодня более актуален, чем в годы Советского Союза.

«Все мы помним, что в каждой библиотеке тогда имелись целые стеллажи книг под названием «Литература народов СССР». Все книги были систематизированы. Азербайджанская, белорусская, украинская, узбекская, татарская, дагестанская и так далее по названиям союзных и автономных республик. Как известно, все новое - это хорошо забытое старое», — сказал председатель Татарского национального центра Московской области Фуад Султанов.

Заместитель председателя Татарского национального центра Подмосковья Энвер Софинов рассказал, что сегодня в библиотеках региона крайне мало книг татарских писателей и поэтов, практически нет литературы по истории татарского народа и истории Республики Татарстан. Очень мало книг со стихами татарского поэта-антифашиста Мусы Джалиля, еще меньше книг великого татарского поэта Габдуллы Тукая. А спрос на эту литературу есть.

«На заседании совета ТНЦ Московской области принято решение о реализации проекта «Подари библиотеке книгу». Книги татарских авторов решено приобретать как за счет собственных и привлеченных средств, так и используя возможности Всемирного конгресса татар», — добавляется в сообщении.

При организации в муниципалитетах любого культурно-массового мероприятия, в которых принимают участие представители Татарского национального центра, решено проводить акции по безвозмездной передаче книг татарских авторов общедоступным и школьным библиотекам. Важно, чтобы о проведении таких благотворительных акций знали местные татары и представители других национальностей, кому интересна богатая многонациональная литература России.

Так, в декабре такие акции в рамках проекта «Подари библиотеке книгу» прошли в гимназии №16 «Интерес» городского округа Люберцы и в Акатьевском сельском Доме культуры Коломенского городского округа в рамках межнациональных фестивалей культуры.