РИАМО - 1 янв. Начиная с понедельника более 850 тысяч жителей Подмосковья могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Москве, соответствующий закон был принят Мособлдумой в декабре.

В понедельник вступил в силу закон «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве».

Закон бессрочно предоставляет право бесплатного проезда на метро, автомобильном и городском наземном электрическом транспорте в столице для 20 категорий граждан – жителей Московской области. Льготу получили более 850 тысяч человек, или каждый девятый житель Подмосковья.

В частности, право бесплатного проезда в Москве получили инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; участники ВОВ; ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; дети из многодетных семей; инвалиды, имеющие I, II, III группу инвалидности.

Кроме того, льготу получили проживающие в Подмосковье ветераны боевых действий, имеющие право на бесплатный проезд на городском транспорте общего пользования до 1 января 2005 года; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Отныне ездить в общественном транспорте Москвы бесплатно могут дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца; родители и иные законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; один из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок, не достигший возраста семи лет; законный представитель ребенка, не достигшего возраста семи лет, из многодетной семьи; лица, сопровождающие инвалидов, имеющих I группу инвалидности, или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Транспортная льгота также распространяется на лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»; граждан, пострадавших вследствие воздействия радиации, имевших право на бесплатный проезд на городском транспорте общего пользования до 1 января 2005 года; лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; реабилитированных лиц и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.