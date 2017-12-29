РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 дек. Во время новогодних каникул поликлинические отделения в подмосковных Люберцах будут работать согласно праздничному режиму, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В новогодние выходные, с 1 по 8 января, поликлиники Люберец переходят на праздничный режим работы. Поликлинические отделения ЛРБ №2 с 1 по 8 января работают с 9:00 до 15:00, ЛРБ №1 с 1 по 6 и 8 с 9 января будут работать до 15:00», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что травматологический пункт принимает жителей круглосуточно.

«Врачи взрослых поликлинических отделений принимают с 9:00 до 13:00, с 13:00 до 15:00 – обслуживание вызовов на дому. У педиатров плановый прием с 9:00 до 12:00, с 12:00 до 15:00 – обслуживание вызовов на дому», – добавил Ружицкий.