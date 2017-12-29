РИАМО - 29 дек. Управление Роспотребнадзора по Московской области в преддверии Нового года и зимних каникул провело консультации граждан по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, с 4 по 28 декабря на горячую линию поступило 285 устных обращений от жителей, сообщается на сайте ведомства.

Получить консультацию можно было по телефонам горячих линий управления и его территориальных отделов, а также непосредственно в консультационном центре и консультационных пунктах для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

«В управление и его территориальные отделы по телефонам горячих линий от граждан поступило 106 обращений по вопросам качества и безопасности детских товаров. В консультационные центры и пункты на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» поступило 179 вопросов», - говорится в сообщении.

Среди поступивших вопросов 25,3% обращений касались одежды (в том числе новогодних костюмов), 23,9% обращений - электронных игрушек и гаджетов, по сладким новогодним подаркам – 15,8% обращений, по маркировке – 12,3%, обувь – 10,2%, ранцы, портфели, школьно-письменные принадлежности – 3,8%, детское питание – 3,8%, прочие вопросы – 4,9%.

Кроме того, составлены две претензии в адрес продавцов.

«Специалистами управления и территориальных отделов по обращениям на горячую линию гражданам были даны исчерпывающие разъяснения. При обращении в консультационные пункты, специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведены консультации», - добавляется в сообщении.