РИАМО - 29 дек. Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал о заработавшей с 15 декабря в городе схеме реагирования и действий при ДТП, в рамках которой процесс ликвидации аварии должен сократиться.

«Если машина ударилась, попала в ДТП — то зачем изучать детали на месте аварии? Все можно быстро отснять, пустить движение, а машину отвезти на эвакуаторе на ближайшую площадку, где можно будет заниматься следственными действиями. В качестве таких площадок используются все бывшие пункты ДПС, а также площадки автобусных парков «Мосгортранса». С 15 декабря эта схема уже заработала», — сказал Ликсутов в интервью изданию Газета.ru.

Он отметил, что поручение мэра Москвы Сергея Собянина заключалось в том, чтобы в три раза уменьшить время, необходимое на реагирование всех ведомств на серьезные ДТП.

«Раньше у каждого был свой регламент, и работало все примерно так: сначала должны были приехать сотрудники ГИБДД, разобраться на месте, потом полицейские вызывали МЧС. Это занимало еще 30-40 минут, потом становилось понято, что еще нужно вызвать следственно-оперативную группу с нужными следователями», — пояснил Ликсутов.

Он добавил, что процесс был сильно растянут во времени, а в случае серьезного ДТП никто не мог ничего трогать, пока не приедет следователь. Из-за этого движение в районе аварии полностью перекрывалось.

Ликсутов уточнил, что была поставлена задача сделать так, чтобы все службы приезжали одновременно и быстро. Сейчас есть все возможности, чтобы понять масштабы ДТП: если оно крупное, то нужно сразу вызывать и скорую, и МЧС, и оперативно-следственную группу.