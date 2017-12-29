РИАМО - 29 дек. В Подмосковье завершили строительство сети вещания первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения в регионе, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

«В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» на территории Московской области построены 27 станций цифрового телевизионного вещания и транслируются десять общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала», — говорится в сообщении.

Теперь жители Подмосковья получили возможность бесплатного эфирного приема общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в цифровом качестве.

Ранее правительство Московской области и ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» заключили соглашение о взаимодействии в области развития телевидения и радиовещания в Подмосковье.