РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 дек. В подмосковном Подольске пройдет более 400 новогодних и рождественских мероприятий для детей и подростков, они смогут поучаствовать в квестах, мастер-классах и спортивных соревнованиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В рамках областной акции «Зима в парках» с 30 декабря по 6 января ежедневно с 11:00 до 13:00 в парке имени Виктора Талалихина в Подольске, Детском парке и парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск творческие коллективы учреждений культуры и молодежной политики проведут праздничные концертные и игровые программы. С 7 по 15 января во Дворце культуры «Октябрь», ДК «Машиностроитель», ДК ЗИО, ШФИ «Моя Русь» пройдут рождественские елки для воспитанников воскресных школ Подольского благочиния.

«В муниципальных детских оздоровительных лагерях «Мечта» и «Родина» со 2 по 11 января 2018 года отдохнут около 300 детей и подростков. Для них проведут новогодние квесты, конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы. Всего на территории Подольска в учреждениях социальной сферы пройдет более 400 новогодних и рождественских мероприятий. В них примут участие более 60 тысяч детей и подростков», – говорится в сообщении.

Музеи горокруга в праздничные дни будут работать ежедневно, кроме 1 и 7 января. Библиотеки округа 4 и 5 января проведут специальные новогодние программы для жителей Подольска.

С 1 по 8 января 2018 года в учреждениях физической культуры и спорта пройдет декада спорта, в которую включат 49 спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения. Наиболее крупными станут традиционный турнир по настольному теннису памяти заслуженного тренера РСФСР Александра Кондратьева, соревнования по плаванию в УСЦ «Юность» «Новогодние старты», Зимний кубок Подольска по футболу среди детских команд и соревнования хоккейных дворовых команд среди юношей и взрослых.