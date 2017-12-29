РИАМО - 29 дек. Управление Роспотребнадзора по Подмосковью открывает горячую линию, в рамках которой проконсультирует граждан по вопросам, связанным с качеством продуктов питания, сообщается на сайте ведомства.

Также обратившиеся смогут задать все интересующие их вопросы по нормативным требованиям к продуктам питания, узнать рекомендации по выбору продуктов; рациональному питанию; способах подачи обращений потребителями в случае обнаружения некачественных продуктов в предприятиях торговли и защите прав потребителей.

«По вопросам качества продукции необходимо обратиться в отдел надзора по гигиене питания по телефону: 8-916-970-26-04», - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты напоминают, что на сайте Роспотребнадзора действует портал ГИС ЗПП, где можно найти информацию о производителях, вырабатывающих продукцию, не соответствующую требованиям безопасности и фальсифицированную продукцию.