РИАМО - 29 дек. В подмосковном Орехово-Зуеве появился новый остановочный павильон после обращения жителей с такой просьбой к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в деревне Понарино установлен автобусный павильон. <…> К настоящему времени все работы по монтажу завершены. Для комфорта пассажиров остановка оборудована скамейкой, навесом и урной для мусора», — говорится в сообщении.

Ранее жители деревни Понарино сообщили Воробьеву об участке дороги, где остановки не оборудованы специальными остановочными павильонами, из-за чего во время ожидания транспорта они испытывали дискомфорт: так, родители ежедневно отвозят детей в школы и детские сады в соседний поселок Авсюнино, а спрятаться от непогоды в ожидании прибытия транспорта им негде.

После обращения жителей губернатор поручил министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорю Трескову установить остановочный павильон.