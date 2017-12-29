РИАМО - 29 дек. Поликлиника в подмосковных Химках получила заключение о соответствии построенного объекта требованиям техрегламентов и проектной документации и готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Поликлиническому учреждению, расположенному на улицу Совхозной в городском округе Химки, выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», - сообщил руководитель Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.

В здании размещены отделения детской и взрослой поликлиники на 600 посещений в смену. Учреждение предназначено для оказания лечебной, диагностической, консультативно-медицинской помощи в амбулаторных условиях.

Поликлиническое учреждение включает отделения профилактики, терапевтическое и консультативное, кабинеты функциональной диагностики, школьно-дошкольное отделение, отделения здорового ребенка, консультативное и педиатрическое.

Кроме того, на прилегающей территории обустроена парковка, места для отдыха.

Застройщиком объекта является АО «ПИК-Регион», строительство осуществлялось за счет средств инвестора.