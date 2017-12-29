РИАМО - 29 дек. Порядка 20 тысяч рабочих и проектировщиков не хватает в Москве для строительства новых линий и станций метрополитена, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«По метро до 2025 года есть перспектива, есть деньги, но строителей, конечно, не хватает, не хватает проектировщиков. Сейчас задействовано порядка 50 тысяч, а надо задействовать 70 тысяч, чтобы справиться с поставленными задачами. Это серьезный вызов, но мы попытаемся его побороть», - сказал Хуснуллин в прямом эфире телеканала «Москва 24».

В пятницу в Москве было запланировано открытие новой станции метро «Ховрино» Замоскворецкой линии. Однако открытие перенесли на несколько дней, поскольку на объекте не завершилась подготовка к запуску.

Открытия станции «Ховрино» на севере «зеленой» ветки метро ждут жители одноименного района столицы, а также районов Западное Дегунино и Левобережный. Пользоваться станцией будут ежедневно порядка 60 тысяч пассажиров.