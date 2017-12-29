РИАМО – 29 дек. Туман в Москве окончательно рассеется 31 декабря во второй половине дня, сообщает в пятницу ТАСС.

«К новогодним праздникам он (туман – ред.) рассеется обязательно. Мы прогнозируем, что туман будет и сегодня, и завтра, и даже в первой половине 31 декабря. Затем он рассеется. В новогоднюю ночь тумана не будет, но будет, по нашим оценкам, погода облачная с очень небольшим, но все-таки снежком», - сказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, причиной возникновения тумана стало то, что сейчас на европейскую территорию поступает очень теплый и влажный воздух из Северной Атлантики, который пополняется влагой из Средиземного моря. Такой туман образуется, когда теплые воздушные массы движутся над холодной землей.

«Он переносится. И до тех пор, пока скорость ветра не усилится, не увеличится до тех значений, которые приведут к перемешиванию воздушных масс, туман будет», - добавил глава Гидрометцентра.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 30 и 31 декабря в столице местами пройдут небольшие осадки. Температура ночью и днем плюс 1 - плюс 3 градуса. В Московской области 30 декабря температура ночью и днем минус 1 - плюс 4 градуса, 31 декабря минус 2 - плюс 3 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 метро в секунду.