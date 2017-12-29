РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 дек. Отделения многофункционального центра подмосковных Люберец оказали населению городского округа более 647 тысяч услуг с начала 2017 года, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С начала года на базе территориальных отделов и филиалов МФЦ населению оказано 647 689 услуг. В округе работают семь структурных подразделений МАУ «Люберецкий МФЦ»: 61 окно всех видов услуг (из них девять окон паспортного стола) и три бизнес-окна», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что населению Люберец предоставляется 391 вид услуг. Все офисы находятся в шаговой доступности, что несомненно удобно для жителей разных микрорайонов.

«В рамках государственно-частного партнерства в целях содействия предпринимателям в развитии бизнеса состоялось открытие нового отдела МАУ «Люберецкий МФЦ» на территории торгового центра «Выходной». Работают три бизнес-окна и одно универсальное», – пояснил Ружицкий.

Он напомнил, что в текущем году открыли новое помещение отдела «Центральный», которое полностью соответствует требованиям регионального стандарта. Количество окон увеличено с 14 до 22, что позволит снизить время ожидания в очереди и повысить уровень доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.