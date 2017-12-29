РИАМО - 29 дек. В Московской области с начала 2017 года жилищные субсидии в рамках госпрограммы «Жилище» выданы 852 семьям всех категорий, в том числе многодетным, ветеранам, врачам, молодым ученым, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Министерство строительного комплекса Московской области курирует реализацию областной госпрограммы «Жилище», направленной на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. К ним относятся: ветераны Великой Отечественной войны; участники боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; семьи, имеющие семь и более детей; молодые семьи; граждане, уволенные с военной службы; врачи, учителя, молодые ученые и уникальные специалисты.

«С начала 2017 года жилищные субсидии в рамках государственной программы «Жилище» выданы 852 семьям по всем категориям. На реализацию программы «Жилище» в 2017 году предусмотрено около 3,9 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда рублей – средства бюджета Московской области, порядка 182 миллионов рублей – средства федерального бюджета, 178 миллионов рублей – средства бюджетов муниципальных образований, более 2 миллиардов рублей – внебюджетные средства», – сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр строительного комплекса региона Максим Фомин.

В 2017 году благоустроенное жилье получили 10 ветеранов Великой Отечественной войны, улучшены жилищные условия двух ветеранов боевых действий, 14 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Кроме того, обеспечены жильем 19 семей граждан, уволенных с военной службы, которые уже приобрели жилые помещения.

«С начала 2017 года свидетельства на жилищные субсидии выданы 20 семьям, воспитывающим в общей сложности 156 детей. Все они уже реализовали свое право, и новый год будут встречать в новом комфортном жилье. Общая сумма средств, направленных на обеспечение жильем многодетных семей с семью и более детьми, в текущем году составила свыше 166 миллионов рублей», - добавил Фомин.

Вручение свидетельств молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в этом году в Московской области было завершено в мае. «Это позволило в 2017 году 312 молодым семьям стать обладателями собственного жилья», – прокомментировал глава областного стройкомплекса Максим Фомин.

Также успешно реализуется второй этап подпрограммы «Социальная ипотека», в рамках которой с начала 2017 года в регион привлечены и обеспечены жильем 452 специалиста, в числе которых 293 врача, 54 учителя и 107 молодых ученых и уникальных специалистов.

В полном объеме выданы сертификаты на получение жилищной субсидии по трем категориям граждан, участвующим в федеральной госпрограмме «Жилище»: пострадавшим на Чернобыльской АЭС, вынужденным переселенцам и северянам, которым в общей сложности выдано 23 сертификата на сумму более 30 миллионов рублей.