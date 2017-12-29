РИАМО – 29 дек. Один раз в квартал власти столицы собирают мнения пассажиров общественного транспорта и автомобилистов о проблемах, каждое обращение жителей обязательно учитывается, сообщил заммэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Раз в квартал мы делаем опрос по всему городу – спрашиваем автомобилистов, пассажиров общественного транспорта о том, какие есть проблемы. У нас работает общая система обработки обращений, которая позволяет отслеживать все обращения вне зависимости от того, в какую структуру оно пришло. Неважно, поступило ли оно в «Мосгортранс», правительство Москвы – мы его увидим», - сказал Ликсутов в интервью изданию Газета.ru.

Он напомнил, что раньше обращения жителей могли остаться без ответа.

«Теперь мы собираемся каждую неделю, и по каждому маршруту городского транспорта я вижу отклики. Я могу понять, есть ли такая тенденция, чтобы много людей жаловались на одно и тоже», - уточнил Ликсутов.

Глава департамента добавил, что такая система позволяет мониторить соблюдение расписания в режиме реального времени: имея на руках эти данные, а также обращения жителей, можно, например, выяснить что нужно срочно добавить одну-две машины на маршрут, и любое обращение всегда учитывается.