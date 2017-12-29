РИАМО - 29 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил в пятницу государственные награды и награды города Москвы, в частности. звание «Почетный деятель искусств города Москвы» присуждены директору Московского театра на Таганке Ирине Апексимовой и художественному руководителю Московского драматического театра имени Станиславского Борису Юхананову, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«За достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность награждены орденом Почета: Степанов Виктор Вениаминович, ответственный секретарь – первый заместитель председателя совета государственно-общественного объединения «Московский дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных Сил». Орденом Дружбы: Белостоцкий Андрей Викторович, директор ГКУ «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения города Москвы; Никитин Андрей Никитич, директор ЗАО «ТУКС-4», - говорится в сообщении.

Кроме того, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил председатель совета учредителей некоммерческой организации «Национальная ассоциация объединений офицеров запаса вооруженных сил (МЕГАПИР)» Александр Каньшин.

Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» за заслуги в развитии здравоохранения удостоены работники ЗАО «Центр эндохирургии и литотрипсии»: заведующие отделениями Автандил Бабунашвили и Раиса Глушко, а также главврач Семен Гордин.

За заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» присвоено руководителю ГКУ «Центр информационного обеспечения и содействия реформе в жилищно-коммунальном хозяйстве города Москвы» Ирине Шрамко.

Также благодарность президента РФ объявлена председателю центральной контрольной комиссии Российского союза молодежи за достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность Игорю Фатову; гендиректору автономной некоммерческой организации в целях содействия развитию спорта «Форум «Спортивная держава» за заслуги в развитии физической культуры и спорта Алексею Степанову.

Кроме того, Собянин вручил награды города Москвы. В частности, за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города и его жителей знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XL лет получила учитель начальных классов ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением математики, информатики, физики №444» Наталья Клепикова.

Почетные звания «Почетный деятель искусств города Москвы» присвоены директору ГБУК города Москвы «Московский театр на Таганке» Ирине Апексимовой и художественному руководителю ГБУК города Москвы «Московский драматический театр имени К.С. Станиславского» Борису Юхананову.

Звание «Почетный работник культуры города Москвы» получила директор ГБУК Москвы «Московский государственный академический театр танца «Гжель» Марина Куклина.

За большой вклад в сохранение объектов культурного наследия и многолетний добросовестный труд почетное звание «Почетный реставратор города Москвы» присвоено: директору «Мосреставрации» Владимиру Городецкому; начальнику отдела историко-культурных исследований ГУП «Специализированная дирекция объектов культурного наследия» Наталье Крыловой; главному инженеру «Мосреставрации» Евгению Ногину; замдиректора ГУП Москвы «Специализированная дирекция объектов культурного наследия» Елене Соловьевой.

Кроме того, заслуги группы москвичей отмечены почетными званиями: «Почетный работник образования города Москвы», «Почетный работник печати города Москвы», «Почетный работник транспорта города Москвы», «Почетный строитель города Москвы», «Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы», «Почетный спасатель города Москвы», «Почетный пожарный города Москвы», а также почетной грамотой правительства Москвы и благодарностью Мэра Москвы.