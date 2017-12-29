РИАМО – 29 дек. Москвичам снова предложат решить вопрос о возможном снижении скорости в центре города, данный вопрос выставят на голосование с целью снижения аварийности, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он рассказал, что по этому вопросу для жителей уже устраивали голосование, но горожане высказались против такой меры.

«Да, мы считаем, что людям еще раз нужно объяснить последствия такого решения. Есть статистика ГИБДД, института МАДИ, согласно которой, если автомобиль на скорости свыше 54 километров в час врезается в препятствие, то шанс погибнуть в таком ДТП – почти 80%. Если скорость ниже этого порога в 54 километров в час, риск гибели снижается до 40%: за этим огромная пропасть», — сказал Ликсутов в интервью изданию Газета.ru, отвечая на вопрос про планы поднять этот вопрос на голосование.

Он уточнил, что принципиальная позиция мэра Москвы Сергея Собянина заключается в том, чтобы все вещи, касающиеся организации движения, скорости, возможных ограничений, обсуждались только вместе с жителями.