РИАМО – 29 дек. Количество машин, которые ежедневно передвигаются по городу, нужно снизить на 450-550 тысяч до 3,05-3,1 миллиона автомобилей для комфортного проезда по столице, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Ежедневно по Москве передвигается 3,6 миллиона машин, а для комфортного движения необходимо снизить это количество на 450-550 тысяч машин. Тогда на дорогах города будет свободно так, как это обычно происходит в августе, – поэтому оптимальное число автомобилей – это как раз 3,05-3,1 миллиона единиц – это то, что позволяет пропустить без заторов наша дорожная сеть», — сказал Ликсутов в интервью изданию Газета.ru.

Он указал на то, что плотность дорог в столице без учета новой Москвы составляет 25 квадратных метров на одну машину. На 1 тысячу жителей приходятся 340 автомобилей.

«Для сравнения, в Нью-Йорке эта цифра составляет 205 квадратных метров, в Лондоне – 95, в Сингапуре 75, Лос-Анджелесе – 155. Выходит, что в Москве плотность дорог в три раза выше по сравнению с Сингапуром. Но для комфортного передвижения всех личных автомобилей на уровне Сингапура необходимо заасфальтировать площадь, равную Парку Горького, ВДНХ, Лосиному острову и Сокольникам вместе взятым. Но и в этом случае, к Лондону, Лос-Анджелесу мы не подберемся», — пояснил Ликсутов.

Он отметил, что меры по снижению количества автомобилей нужно принимать совместно с автомобилистами и жителями города, потому что обсуждать такие вопросы без участия общественности никто не будет, и это совершенно бесполезно.