РИАМО - 29 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил в пятницу трем московским школьникам медали Российского союза спасателей, также ребята получили благодарность градоначальника за помощь в задержании опасного преступника, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«За оказание помощи правоохранительным органам в задержании опасного преступника и активную гражданскую позицию благодарность мэра Москвы объявлена: учащимся 9 класса школы №1471 Владиславу Абаби и Максиму Хмирову, учащемуся 6 класса школы №1575 Степану Баулину», - говорится в сообщении.

Школьникам были также вручены медали Российского союза спасателей. Награждение стало частью всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», который проходит под патронажем Совета Федерации и Российского союза спасателей.

Девятиклассники Владислав Абаби и Максим Хмиров отличились тем, что сообщили в полицию о мужчине, который искал закладки наркотиков. 20 июня 2017 года на улице к Абаби и Хмирову подошел мужчина с просьбой дать ему мобильный телефон для выхода в интернет. После того как неизвестный нашел интересующую его информацию, подростки проверили, какие страницы он посещал, и выяснили, что незнакомец искал адрес и инструкцию по обнаружению закладки наркотических средств. Один из ребят позвонил своему родственнику, работающему в полиции, и сообщил адрес, куда направляется подозрительный мужчина.

По указанному адресу прибыли сотрудники полиции, которые задержали 29-летнего жителя столицы в момент, когда тот вытащил из клумбы пакетик со спайсом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России.

Шестиклассник Степан Баулин позвонил в дежурную часть полиции района Ховрино 3 апреля 2017 года и сообщил о том, что неизвестный мужчина в лифте жилого дома напал на несовершеннолетнюю девочку. По его словам, девочка зашла в лифт, за ней вошел неизвестный мужчина. Находясь на первом этаже, мальчик услышал шум и крики девочки «Помогите!», которые доносились с третьего этажа. Затем она спустилась на первый этаж, подбежала к консьержке и стала рассказывать о том, что на нее напал неизвестный мужчина.

Подросток выбежал на улицу, чтобы позвать на помощь и вызвать сотрудников полиции. В это время из подъезда вышел подозрительный гражданин, который оглядывался по сторонам. Школьник запомнил приметы неизвестного, в каком направлении он скрылся, и сообщил информацию сотрудникам полиции. 8 апреля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в подмосковной Истре злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.