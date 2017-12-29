РИАМО - 29 дек. Специальный поезд проекта «Путешествие Деда Мороза» прибыл в пятницу в конечную точку своего маршрута, на Белорусский вокзал Москвы, поезд привез подарки Деда Мороза состав проехал через всю страну от Владивостока до Калининграда, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«О прибытии новогоднего состава на вокзал диктор объявил по громкой связи и поздравил пассажиров с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством. Поезд привез подарки Деда Мороза. Главный новогодний волшебник украсил игрушками елку, установленную на Белорусском вокзале», - говорится в сообщении.

Для перевозки подарков компания «РЖД» выделила специальные вагоны. Поезд пересек всю страну от Дальнего Востока до самой западной части Российской Федерации.

В путь праздничный состав отправился из Владивостока 2 ноября и привез подарки еще в 28 городов: Иркутск, Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Омск, Великий Устюг, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Калининград, Санкт-Петербург, Вологда, Череповец, Ярославль и Москву.

«Основная цель проекта — помочь тем, кому особенно важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей и из многодетных семей», - подчеркивается в материале.