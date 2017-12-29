РИАМО (РЕУТОВ) – 29 дек. Более 200 мероприятий пройдут в подмосковном Реутове во время новогодних праздников, основной площадкой для встречи Нового года станет площадь перед администрацией, сообщил глава Реутова Станислав Каторов.

«Для жителей Реутова во время новогодних праздников пройдут более 200 развлекательных мероприятий. Единой большой площадкой для празднования Нового года станет центральная площадь перед администрацией города. Развлекательная программа начнется в 1:00, а праздничный салют прогремит в 2:00», – сказал Каторов.

Он также добавил, что 31 декабря празднование Нового года пройдет в Центральном парке и в парке «Фабричный пруд» с 12:00 до 19:00. Жителей города поздравят Дед Мороз со Снегурочкой. Для гостей праздника подготовлена веселая анимационная программа, игры, конкурсы, танцы и хороводы. Самые активные участники получат памятные сувениры.

По данным Реутовского информагентства, праздничные мероприятия пройдут в парках, библиотеках, музыкальных школах и других учреждениях культуры Реутова. А 6 января в музейно-выставочном центре впервые состоится детский спектакль проекта «Картонные сказки». Для любителей активного отдыха 1 января состоится «Забег обещаний» в парке «Фабричный пруд», 7 января – Рождественский забег на 2018 метров с беговым клубом Adidas RunClub в Центральном парке.