РИАМО – 29 дек. Столичные полицейские разыскивают группу неизвестных мужчин, похитивших 85 тысяч долларов США в одном из банков Москвы, сообщает в пятницу ТАСС.

В здании финансовой организации на улице Пятницкой, дом 55, неизвестные мошенническим путем завладели крупной суммой денег, после чего скрылись.

«Неизвестные завладели крупной суммой денег, после чего скрылись из помещения банка на автомобиле «Газель». Речь идет о хищении 85 тысяч долларов», - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

В столице объявлен план «Перехват», ведется розыск машины и находящихся в ней людей.