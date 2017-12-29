РИАМО – 29 дек. Россияне считают, что самым новогодним салатом является вовсе не «Оливье», а «Селедка под шубой», сообщает в пятницу Газета.ru.

Соответствующее исследование провел «Яндекс». По данным компании, в последние три года поисковых запросов на кулинарную тематику было почти в три раза больше, чем обычно.

«Судя по рецептам, которые искали на поисковике 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. Согласно запросам пользователей, самым популярным салатом является «Селедка под шубой», на втором месте - «Оливье». Также часто ищут рецепты «Цезаря» и «Мимозы», - говорится в сообщении.

Кроме того, довольно популярны среди россиян такие блюда, как тарталетки, холодец и бутерброды. Примечательно, что горячие блюда в топ запросов не попали.