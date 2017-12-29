РИАМО – 29 дек. Ожидается, что количество зарегистрированных в столице автомобилей увеличится до 5 миллионов к 2020 году, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«С 2010 года количество зарегистрированных машин в Москве выросло на 1 миллион единиц, до 4,2 миллиона штук к 2016 году. И мы прогнозируем, что к 2020 году эта цифра вырастет до 5 миллионов единиц» — сказал Ликсутов в интервью изданию Газета.ru.

Он уточнил, что всего на данный момент в Москве и области зарегистрировано 7,2 миллиона автомобилей. Ежедневно по столице передвигается 3,6 миллиона машин.