РИАМО - 29 дек. Сотрудники управления МВД «Балашихинское» в ходе операции «Антикриминал» около одного из домов на улице Лукино задержали 27-летнего уроженца Оренбургской области, разыскиваемого по уголовной статье, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе проверки документов установлено, что данный гражданин находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Мужчина доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.